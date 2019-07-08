سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 04:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات يناقش عدد الساعات الدراسية بالزقازيق

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:25 م
قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات يناقش عدد الساعات الدراسية بالزقازيق اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضافت جامعة الزقازيق الاجتماع الدورى للجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

استقبلت اللجنة الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد الدرندلى عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور جمال درويش رئيس اللجنة والدكتور إبراهيم معوض أمين اللجنة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية. 

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والموافقة على لائحة الدراسات العليا المهنية وكذلك لائحة البكالوريوس الجديدة لنظام الساعات المعتمده لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، وقد سبق الاجتماع زيارة لكلية الحاسبات ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات .

 


الشرقية

اجتماع المجلس الاعلى للجامعات

قطاع الحاسبات والمعلومات

جامعة الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دكتور بجامعة الزقازيق يحرر بلاغا بسبب مهرجان فريق "الدخلاوية"

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:58 م

جامعة الزقازيق: 3 قوافل بيطرية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 ص

جامعة الزقازيق: "الطب البيطرى" تستحق المركز الأول على مستوى الجامعات بجدارة

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص

جامعة الزقازيق: إعلان 70% من نتائج كليات الجامعة وباقى النتائج فى موعد أقصاه 30 يونيو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:09 م

جامعة الزقازيق تنظم قافلة لقرية تل روزن لتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن للفيس

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة