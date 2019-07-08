قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات يناقش عدد الساعات الدراسية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

استضافت جامعة الزقازيق الاجتماع الدورى للجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

استقبلت اللجنة الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد الدرندلى عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور جمال درويش رئيس اللجنة والدكتور إبراهيم معوض أمين اللجنة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والموافقة على لائحة الدراسات العليا المهنية وكذلك لائحة البكالوريوس الجديدة لنظام الساعات المعتمده لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، وقد سبق الاجتماع زيارة لكلية الحاسبات ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات .