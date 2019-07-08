فيديو.. كثافات مرورية بالشوارع الرئيسية بالجيزة والقاهرة بسبب زيادة الأحمال

كتب إيهاب المهندس

شهدت بعض الشوارع الرئيسية بالجيزة والقاهرة ظهر اليوم الاثنين، كثافة مرورية بسبب زيادة الأحمال.

ففى شارع البطل أحمد عبد العزيز فى الاتجاه القادم من الدقى لشارع جامعة الدول العربية شهد زحاما مروريا، بينما شهد الشارع سيولة مرورية فى الاتجاه القادم من جامعة الدول للدقى.

وفيما شهد الكورنيش فى الاتجاه القادم من إمبابة للدقى تكدسا مروريا بسبب زيادة الأحمال وخروج الموظفين من عملهم، بينما شهد اتجاه الكورنيش القادم من الجيزة للوراق سيولة نسبية فى حركة السير.

ومن جانب آخر شهد شارع رمسيس فى الاتجاه القادم من عبد المنعم رياض وحتى غمرة زحام مرورى.

وشهدت الشوارع انتشار رجال الإدارة العامة للمرور للعمل على تيسير حركة السير وسحب السيارات المعطلة للتيسير على المواطنين.