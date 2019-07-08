فاينانشيال تايمز : تزايد المخاوف من أن يصبح المحافظ الجديد للمركزى تابعا لأردوغان

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ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا على هذا النحو المفاجىء وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا عنه، يثير المخاوف من أن يصبح المحافظ الجديد "تابعا أمينا" للرئيس التركي كنوع من رد الجميل.

وأوضحت الصحيفة-في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن الإطاحة بمراد جتينقايا عمقت مخاوف المستثمرين بشأن فرض أردوغان سيطرته على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، حيث حذر المتحدث بإسم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض فائق أوزتورك من أن "يصبح المحافظ الجديد "سجينا لدى القصر الرئاسي".

ونسبت الصحيفة إلى خبراء قانونيين قولهم إن إصدار أردوغان مرسوما رئاسيا بعزل محافط البنك المركزي على هذا النحو "غير قانوني".

ويتخوف البعض-حسبما لفتت الصحيفة-من تكرار سيناريو هبوط العملة التركية العام الماضي، حينما فقدت الليرة 30 % من قيمتها أمام الدولار وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة قياسية، إذا تعرض أويسال لضغوط تجبره لفرض خفض كبير على معدلات الفائدة خلال اجتماع مسئولي البنك في 25 من يوليو الجاري.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن إعادة إنتاج سيناريو هبوط الليرة مرة أخرى سيكون أشد وطأة عن ذي قبل خصوصا للشركات التركية المثقلة بالديون الأجنبية.