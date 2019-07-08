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فاطمة تخلصت من حياتها بالدقهلية بسبب رفض والدها شراء خط محمول لها

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:30 م
فاطمة تخلصت من حياتها بالدقهلية بسبب رفض والدها شراء خط محمول لها جثة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أقدمت طفلة، تبلغ من العمر 13 عاما، على الانتحار شنقا، بسبب إمتناع والدها عن شراء شريحة موبايل خاصة بها.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شربين، يفيد بالعثور على طفلة مشنوقة داخل غرفة بمنزلها، وعلى الفور تحرك رجال الأمن بقيادة المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وكشف ملابساتها.

 

وتبين أن الطفلة تدعى "فاطمة. ح" 13 عاما، طالبة، مقيمة بدنجواى التابعة لمركز شربين، كانت على خلاف مع والدها بسبب رفضه شراء شريحة موبايل خاصة بها، وبمجرد خروج والدتها ووالدها من المنزل، دخلت غرفتها وقامت بشنق نفسها بطرحة خاصتها، واكتشف إخوتها إنتحارها بعد ملاحظة غيابها لمدة طويلة داخل غرفتها دون استجابة لندائهم، ليفاجأوا بها جثة هامدة معلقة بسقف غرفتها.

 

تم تحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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