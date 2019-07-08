غدا.. احتفالية كبرى للاحتفال بالعيد القومى للعاصمة بحضور المحافظ

كتب سيد الخلفاوى

تقيم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة احتفالية كبرى غدا للثلاثاء بمركز شباب الجزيرة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي ومرور 1050 عام على إنشائها.

ومن المقرر أن يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاحتفالية وقيادات محافظة القاهرة.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الاعدادية ومعرض لاهم الانشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

كما سيتم إقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة، والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات اقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحد من أقدم وأعرق مساجد القاهرة .