ضبط 892 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 892 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير 892 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 42 مخالفة انتظار خاطئ، و83 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 14 دراجة، وتحصيل مبلغ 8300 جنيه.

كما نفذ رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و14 حالة تصالح وتحصيل مبلغ 325جنية.