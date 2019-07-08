صور .. رئيس مدينة قويسنا يقود حملة تفتيش مكبرة بشوارع قويسنا

المنوفية - محمد فتحى

قاد اللواء أشرف موافي، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية،حملة مكبرة للتفتيش على عدد من محلات البقالة والورش والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والمنشآت التجارية بشوارع مدينة قويسنا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرا حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتحرير 32 مخالفة من محاضر التموين والبيئة والإشغالات، كما تم خلال الحملة رفع إشغالات المحال المخالفة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات التفتيشية المكبرة التى تضم مفتشى التموين ومسؤولى الصحة والطب البيطرى والأمن الصناعي، وإدارات البيئة والتراخص والإشغالات بمجلس مدينة قويسنا.



جولة رئيس مدينة قويسنا على المحلات والمخابز



جولة رئيس مدينة قويسنا على المحلات والمخابز



جولة رئيس مدينة قويسنا على المحلات والمخابز