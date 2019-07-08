صور.. انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مستنقع مائى بوادى شعار فى السعودية

كتب محمد تهامى زكى

باشرت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدنى بمحافظة ميسان جنوب الطائف، انتشال جثة شخص من داخل مستنقع مائى بعد أن فارق الحياة.

ووفقا لصحيفة تواصل السعودية، قال العقيد محمد بن عثمان القرنى، نائب المتحدث باسم الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة، إن قوات الدفاع المدنى بميسان باشرت بلاغاً عن غرق شخص بمستنقع مائى بوادى شعار بمركز السحن ببنى سعد.



انتشال الجثة

وأضاف: "تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن غرق شخص فى مستنقع مائى، وعلى الفور جرى انتقال فِرق الإنقاذ المائى إلى الموقع، وبالبحث من قِبل الغواصين وفِرق الإنقاذ؛ وُجد شخص بقاع المستنقع الذى تبلغ أبعاده ٦٠x١٥ م؛ فجرى انتشاله من قِبل الغواصين، وتبيّن أنه متوفَّى؛ وهو فى العقد الثانى من العمر، ومجهول الهوية".



الدفاع المدنى ينتشل جثة الغريق

وأهاب القرنى إلى توخى الحذر، وعدم السباحة فى المستنقعات المائية، مشدداً على عدم السباحة بشكل فردى، واستخدام وسائل السلامة الفردية.