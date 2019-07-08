صور.. الرقابة التجارية بالبحر الأحمر تشن حملة على محطات الوقود بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مفتشى إدارة الرقابة التجارية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، حملة مكبرة على محطات الوقود لضبط الأسواق، والسيطرة علي الأسعار،وكذلك الكشف عن غش وخلط المنتجات البترولية بالماء.

وتأكدت الحملة، التي ترأسها المهندس أحمد الدقاق مدير إدارة الرقابة التجارية، تنفيذا لتعليمات المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين، من عدم وجود غش وخلط بالماء، كذلك التأكد من التزام جميع المحطات بالبيع بالسعر الرسمى الجديد، تعزيز الأرصدة وعدم التلاعب بها.

وشارك في الحملة، كلاً من عصام الدين مصطفى، وأحمد عبدالحميد مفتشى الرقابة التجارية، وذلك بناءً على اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.