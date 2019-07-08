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صور.. استجابة لشكاوى المواطنين.. "رخص الجمرك" تعيد غلق قهوة بدون ترخيص

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:43 م
صور.. استجابة لشكاوى المواطنين.. "رخص الجمرك" تعيد غلق قهوة بدون ترخيص غلق منشأة تجارية تُدار بدون ترخيص
الاسكندرية جاكلين منير

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تلقى حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، شكوى تفيد بتضرر سكان شارع إبراهيم الأول من إدارة منشأة تجارية "قهوة" بدون ترخيص، وذلك بعد أن تم إعادة تشغيلها بعد غلقها بالشمع الأحمر من قبل حملة رسمية من إدارة رخص المحلات بالحي.
 
وبفحص الشكوى من خلال إدارة رخص المحلات بالحي، تم إبلاغ الأمن الصناعي لتحرير محضر "فض أختام" للمخالفي، وتنسيق حملة لإعادة غلق وتشميع المنشأة التجارية "قهوة"، بالتنسيق مع قسم شرطة اللبان بقيادة العميد أحمد الفيومي مأمور القسم.
 
وفى نفس السياق شن حى المنتزة أول حملة بناء على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول بتنفيذ قرارات الغلق للمحال المخالفة والمدارة بدون ترخيص، حيث أزال مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات الإشغالات، وتنفيذ قرار الغلق لمحمصة تقاطع شارع محمد نجيب مع شارع البكباشي العيسوي لعدم وجود ترخيص، وفد رافقه كل من معاونى أشغال الطريق، ووحدة الإزالة، وإدارة رخص المحلات.
 
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اخبار الاسكندرية

محل بدون ترخيص

وحدة الازالة

حى الجمرك

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