سقوط فتاة ببير سلم منزلها بإسنا وإصابتها بنزيف ونقلها لمستشفى الأقصر الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

سقطت فتاة فى بير السلم الخاص بعقار تقطن فيه بقرية الدير بإسنا جنوبى محافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة بنزيف فى البطن وكدمات متفرقة بالجسد واشتباه ارتجاج بالمخ، فتم على الفور نقلها لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

والبداية كانت بإستقبال مستشفى إسنا المركزى، "شيماء.م.أ" 18 سنة مقيمة بقرية الدير شرق، مصابة بنزيف فى البطن وكدمات متفرقة بالجسد وإشتباه إرتجاج بالمخ، فتم على الفور تحويلها لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.