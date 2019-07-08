سرقوا دار أيتام.. التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط عصابة الـ"سوزوكى" بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط 5 متهمين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى سرقة السيارات الـ"سوزوكى"، حيث تبين أن نشاط المتهمين تركز فى مدينة 6 أكتوبر، والمرج وانهم نفذوا عدة وقائع سرقات بلغ عددها 7 وقائع.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يسرقون السيارات ويتولون بيعها لعملائهم ومن ثم اقتسام قيمة الغنائم فيما بينهم، وأن أخر الوقائع التى نفذوها سرقوا خلالها سيارة "سوزوكى" مملوكة لإحدى دور الايتام بمنطقة المرج، واستقلوها وتوجهوا بها إلى مركز العياط.

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء استقلال المتهمين السيارة استوقفتهم قوة أمنية بمركز العياط، وبسؤالهم عن أوراق السيارة، لم يستطيعوا اثبات ملكيتهم لها، وبفحصها تبين أنها مسروقة من المرج ومبلغ بسرقتها، فتم التحفظ على المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات السوزوكى وبيعها.

وبناء على التحريات التى كشفت تورط المتهمين فى تشكيل عصابة لسرقة السيارات الـ"سوزوكى" والتصرف فيها، بالبيع واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم، وأنهم نفذوا خلال الفترة الأخيرة 7 عمليات سرقة سيارات، أصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أن بداية سقوط المتهمين، كانت أثناء استقلالهم سيارة "سوزوكى" وسيرهم بها فى مركز العياط، استوقفتهم قوة أمنية، وبفحص الأوراق، تبين أن السيارة مملوكة لإحدى دور الأيتام، ومبلغ بسرقتها، وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة السيارة وتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.