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زوجة: "حماتى طردتنى ليلا من المنزل وأصابتنى بجروح قطعية لبكاء طفلتى الرضيعة"

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:55 م
زوجة: "حماتى طردتنى ليلا من المنزل وأصابتنى بجروح قطعية لبكاء طفلتى الرضيعة" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بـأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها أن لا تقيم حدود الله، مدعية استحالة العشرة، مضيفة: "عشت برفقة زوجى حياة غير آدمية، بسبب جنون حماتى وغيرتها الجنونية، بعدما أجبرنى على أوضاع لا يقبلها أى شخص على نفسه، بسبب تدخل والدته فى علاقتنا الزوجية".

 

وأضافت سوسن.م.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "اعتاد والدته أن تسمعنى ألفاظ نابية منذ اليوم الأول من الزواج، دون أن يتدخل لرفع إهانتها ضدى، ليصل بها الجبروت أن تتسبب فى إصاباتى بجروح قطعيه وإجهاضى لحملى بعد دفعى من اعلى السلم ".

 

وتابعت الزوجة حديثها: "4 سنوات عشتها فى جحيم الحياة الزوجية، لتقوم حماتى فى كل خلاف بالاتصال بأهلى وسبهم، وطلبهم للحضور بشكل متكرر لتأنيبهم وإهانتهم، فبدأت تسوء حالتى الصحية والنفسية، وانهرت وأصبت بنزيف حاد بسبب الضغط المستمر، لدرجة جعلتنى غير قادرة على الصمت ولا التحمل ".

 

واستطردت الزوجة: "لم أجد أحد يشعر بى أو ينجدنى من بطش حماتى، وفى أخر خلاف تعدت على بالضرب وأصابتنى بجروح قطعية فى جسدى بسبب بكاء طفلتى وإزعاجها أثناء نومها، ومنذ ذلك الوقت وزوجى تركنى معلقة ورفض تطليقى ولم يرسل لأبنته جنيه واحد،لم أجد حتى نفقات علاجى".

 


محكمه الاسره

عنف الحموات

حضانة الأطفال

دعاوي النفقات

الخلافات الاسريه

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