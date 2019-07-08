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خطوات الإستعلام عن نتائج القبول فى جامعة جازان السعودية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:22 م
خطوات الإستعلام عن نتائج القبول فى جامعة جازان السعودية البحث على الانترنت ارشيفية
وكالات

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ظهرت نتائج القبول في جامعة جازان لسنة 1441 هجريًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لجامعة جازان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأثنين، وهذا بعد أيام قليلة من غلق باب التقدم من قبل إدارة جامعة جازان والتي قامت بعد ذلك بتفعيل عملية الفرز الآلي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة، وتم إختيار الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين لجامعة جازان 1441 هجريًا ، حسبما نشر موقع البيان نيوز.

وعن خطوات الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان، ففي البداية يجب على الطالب الراغب في معرفة النتيجة، الدخول إلى موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، ومن ثم الدخول إلى قسم عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان، وعندها سيكون عليه إدخال الرقم الخاص به وكذلك الرقم السري وإختيار نوع البكالوريوس الذي تقدم للدراسة به.

وعندها سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة ومعرفة كافة المقرارات الدراسية الخاصة بنوع البكالوريوس الذي أختار دراسته، وكذلك الشروط الخاصة به.

وكانت النتائج قد ظهرت عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جازان، وهذا عقب نهاية كافة عمليات الفرز والتصفية التي تمت من قبل عمادة التسجيل والقبول في الجامعة على مدار الأيام الماضية.

 


جامعة جازان

شبكة الإنترنت

البكالوريوس

الرقم السري

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