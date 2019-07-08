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جامعة الدلتا توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة أوهان الصينية

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:11 م
جامعة الدلتا توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة أوهان الصينية جامعة الدلتا توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة أوهان الصينية
الدقهلية شريف الديب

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وقعت جامعة أوهان الصينية للتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مشترك وبروتوكول أكاديمي مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، يسمح خلاله بتبادل زيارات الطلاب والأساتذة وتبادل الأبحاث والموارد التعليمية واجراء بحوث علمية مشتركة ويتضمن البروتوكول عدة بنود من أهمها اتاحة الفرصة لطلاب جامعة الدلتا للدراسة لمدة عامين في الجامعة الصينية والحصول علي شهادة الجامعة الصينية بجانب شهادة جامعة الدلتا ،وذلك في برامج وأقسام عديدة منها هندسة العمارة والهندسة المدنية والكهربية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال بتخصصاتها المختلفة.

 

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوي من جامعة أوهان الصينية لجامعة الدلتا، وضم الوفد عمداء كليات الهندسة والعمارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور "وانج فازهو "رئيس جامعة أوهان الصينية، واستقبلهم المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحيي المشد رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وتفقد الوفد الصيني كليات جامعة الدلتا المختلفة،وتم ومناقشة فرص التعاون المشتركة، وأشاد الوفد الصيني بتجهيزات جامعة الدلتا والكفاءات والكوادر العلمية الموجودة وتطبيق الجامعة للمعايير القياسية في الانشاءات واستخدام استراتيجيات وأساليب حديثة في التعليم والتقييم.

 

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، وذلك بإنشاء برامج ماجستير بنظام الإشراف المشترك حيث يقوم الطلاب بدراسة جميع المقررات المطلوبة للدرجة العلمية في جامعة الدلتا في السنة الأولي ويقوم بإجراء البحوث والتجارب المعملية في جامعة أوهان تحت اشراف أساتذة من الجامعتين.

 

ووجهت جامعة أوهان الصينية الدعوة لإدارة جامعة الدلتا لزيارة كليات الجامعة الصينية في شهر سبتمبر المقبل لمناقشة وتفعيل بنود الاتفاقية والبروتوكول في كافة المجالات العلمية.

 

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الدقهلية

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جامعة الدلتا

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تعاون بين الجامعات

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