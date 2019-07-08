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توقيع الكشف الطبى على 420 مواطنا بقرى دمياط

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:11 ص
توقيع الكشف الطبى على 420 مواطنا بقرى دمياط كشف طبى - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أطلقت مديرية أمن دمياط مبادرة كلنا واحد لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان بعزبة العنانية .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإيفاد قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية  لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين  قاطنى القرى والأماكن الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان تنفيذا لمبادرة" كلنا واحد"
 
حيث وجه اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط قافلة طبية لمدة ثلاثة أيام بقرى دمياط الأكثر احتياجا  تضم كافة التخصصات المدعومة بصيدلية لصرف الادوية اللازمة بالمجان .  
 
حيث توجهت قافلة الى قرية العنانية دائرة مركز شرطة دمياط وتم توقيع الكشف الطبى على عدد 420 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان ، ولاقى ذلك استحسان المواطنين وأشادوا بتلك المبادرة .
 
 

وزارة الداخلية

كلنا واحد

قرى دمياط

أمن دمياط

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