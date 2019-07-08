توسك وميركل يهنئان رئيس الوزراء اليونانى الجديد بتولى منصبه

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هنأ كل من رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء اليونانى الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس بتولى منصبه.

وفي رسالة إلى ميتسوتاكيس اليوم الاثنين -وفق ما نقلته صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، قال تاسك إنه واثق من أن "اليونان ستواصل القيام بدور بناء داخل الاتحاد الأوروبي مما يساعد على مواجهة مختلف التحديات المشتركة مثل البيئة الجيوسياسية الصعبة والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ و - أخيرًا وليس آخرًا - تحديث اقتصاداتنا".

وأضاف "أتطلع للترحيب بك في المجلس الأوروبي، وأنا على ثقة من أنك ستقدم مساهمات ممتازة فيه".

من جانبها، هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعيم المعارضة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس لفوزه في الانتخابات، مضيفة أنها "تتطلع إلى تعاون وثيق وودي".

وردا على سؤال حول توقعات برلين للحكومة الجديدة في اليونان، قال متحدث ياسم المستشارة الألمانية "من حيث المبدأ ليس لدينا أي توقعات للحكومات المنتخبة ديمقراطيا في الدول الأعضاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي" ، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون الثنائي "في التطور مع نفس الثقة والصداقة ".

وبالإشارة إلى ألكسيس تسيبراس، قال المتحدث إن ميركل "تشكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته وفريقه"..مضيفًا "من الممكن لنا دائمًا أن نتعاون على أساس الثقة والاحترام".