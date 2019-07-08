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تفعيل جراحة الوجه والفكين والأوعية الدموية بمستشفى الحوامدية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:00 ص
تفعيل جراحة الوجه والفكين والأوعية الدموية بمستشفى الحوامدية هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم بدء العمل لأول مرة على جراحة الوجه والفكين بمستشفيات جنوب الجيزة، وذلك ضمن خطة تطوير مستشفيات جنوب الجيزة لتلبية حاجة أهالى الجنوب وتخفيف عناء السفر عنهم. 
 
وقالت سرور، إنه بعد زيارة فريق عمل لجراحة الوجه والفكين لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى الحوامدية لبدء العمل على جراحات الوجه والفكين، تصبح ثاني مركز بعد إمبابة العام تقدم خدمات جراحة الوجه والفكين تحت إشراف نفس فريق العمل بمستشفى إمبابة. 
 
وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم تفعيل قسم جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الحوامدية وذلك فى إطار تطوير مستشفيات جنوب الجيزة. 
 
وأشارت سرور إلى أن هناك خطة للنهوض بالمستشفيات ورفع كفائتها لتقديم خدمة مميزة للمرضى.

الصحة

صحة الجيزة

مستشفي الحوامدية

جراحة الفك

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