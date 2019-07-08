تجديد حبس قاتل جاره بسكين بشبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل جاره بسلاح أبيض "سكين".

وكان قد تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بوفاة المدعو "محمد حسنى ياسين" عامل مدابغ، إثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة كمال الدين" عامل ومقيم دائرة القسم، لوجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذالك على أثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال بينهما وتعدى المجنى عليه بالسب والشتم، فقام بإعداد سلاح أبيض "سكين" وأجهز عليه حتى أرداه قتيلا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إدارى القسم.