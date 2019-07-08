انطلاق المؤتمرالعربى ال11 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمنى الأربعاء المقبل

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يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء، المقبل بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس ، المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني.

وأفاد المكتب الإعلامي الإقليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة ، في بيان له الاثنين ، أنه من المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها: مفردات نموذجية للبرامج الخاصة بالثقافة الأمنية في مختلف المراحل التعليمية كما سيستعرض آراء الدول الأعضاء بشأن إنشاء اتحاد عربي يضم أكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب الأمني بالدول العربية بالإضافة إلى نتائج أعمال ورشة العمل الخاصة بالنظر في وضع رؤية استراتيجية للتدريب الأمني.

ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.