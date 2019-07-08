اليمين المتطرف بإيطاليا يواصل الهجوم على قبطانة سفينة "سى ووتش3"

كتبت فاطمة شوقى

واصل اليمين المتطرف فى إيطاليا الهجوم على قبطانة سفينة "سى ووتش 3" كارولا راكيتا ، بعد الافراج عنها عقب اتهامها بخرق القوانين الايطالية ، ووصفت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا القضية بأنها "عمل استعراضى لا أقبل به"

وأفرج عن القبطان راكيتا ، وهى ألمانية تبلغ من العمر31 عاما لعدم صحة الاتهامات الموجهة إليها بخرق أوامر البحرية الايطالية بعدم دخول المياه الاقليمية للبلاد، لإنزال حوالى 40 مهاجراً فى جزيرة لامبيدوزا، بقوا على متن سفينتها لمدة اسبوعين تقريبا بعد أن تم إنقاذهم فى عرض البحر، وقال القضاء الإيطالى إنها قامت بعملها إنسانى.

وبهذا الصدد، أضافت وزيرة الدفاع فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" ، "لا تهمنى الأسماء أو أى شىء آخر، إذا انتهكت قوانين الدولة الإيطالية فهناك عواقب"

وخلصت الوزيرة ترينتا الى القول، طالما أنها عرضت حياة ضباطنا للخطر، فإنها مخطئة وتستحق العقاب ".