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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول "رضيع" عثر عليه داخل عقار فى الجمالية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:54 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول "رضيع" عثر عليه داخل عقار فى الجمالية العثور على طفل-أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الجمالية، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول  طفل رضيع عثر عليه ملقى بمدخل أحد العقارات، بشارع المعز لدين الله الفاطمى.
 
وكشفت تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على طفل رضيع، رأسه مغطى بكيس بلاستيكي، داخل مدخل أحد العقارات، وبالفحص تبين أن المتهم وضع كيسًا بلاستيكيًا في رأس الطفل، للتخلص منه، لكن أنقذته العناية الإلهية.
 
على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف كواليس الواقعة.
 
 

العثور على طفل

الجمالية

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اطفال الشوارع

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