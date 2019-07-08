المشدد 4 سنوات لمسجل خطر وآخرين فى تجارة الأسلحة النارية فى السلام

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تجارة الأسلحة النارية فى السلام.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم "علي.ا" مسجل خطر، و"عصام .م" عاطل، و"احمد.ا" عاطل و"فتحي.م" سائق تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة السلام، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهما تم ضبطهم، وعثر على سلاح نارى آلى وآخر غير مششخن وذخيرة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازها، تم تحرير المحضر اللازم.