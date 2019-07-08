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المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة قتل شاب فى المرج

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:57 م
المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة قتل شاب فى المرج محكمة-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بقتل شاب في المرج.
 
وأسندت النيابة للمتهم "السيد.ا ، "عاطل و"ربيع.ج"عاطل، قتل المجني عليه "حازم.س " عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وما أن قامت مشاجرة بينهما حتي قاما بطعنه قاصدين إزهاق روحه، فاحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.
 
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم المرج، بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب غارقا في دمائه إثر مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لشاب يدعى "حازم .س" ، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهم علي فتاة، وتحرر المحضر اللازم .
 
 

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