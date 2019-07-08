المجلس الشعبى بالجزائر يخصص جلسة لانتخاب رئيس جديد له الأربعاء المقبل

كتبت – هناء أبو العز

يعقد المجلس الشعبى الوطنى بالجزائر، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس وفق لبيان الهيئة التشريعية والذى نشرته جريدة الخبر الجزائرية.

وأوضح البيان أن مكتب المجلس، عقد اجتماعًا برئاسة نائب الرئيس عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذى أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس الشعبى الوطنى وكذا التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وأشار البيان إلى أن عبد الرزاق تربش "عقد بعد ذلك اجتماعًا تشاوريًا مع رؤساء المجموعات البرلمانية أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ الأربعاء 10 يونيو فى العاشرة صباحًا كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبى الوطنى".

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد أقرت فى وقت سابق اليوم إثبات حالة فراغ منصب رئيس المجلس.