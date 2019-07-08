سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 03:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

"القابضة للبتروكيماويات": 5 مشروعات تحت التنفيذ و2 للدراسة.. اعرف تفاصيلهم

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:48 م
"القابضة للبتروكيماويات": 5 مشروعات تحت التنفيذ و2 للدراسة.. اعرف تفاصيلهم لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف ممثلو الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، تحت الدراسة وقيد التنفيذ والجدول الزمنى لتسليمها والتكلفة، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

 

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

مشروعات تحت الدراسة:

1. مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة 8.5 مليار دولار

2. مشروع انتاج البولى استيال بدمياط بتكلفة 400 مليار دولار.

 

مشروعات تحت التنفيذ:

1. مشروع إنتاج مشتقات الميثانول 2021 ، بدمياط بتكلفة 60 مليون دولار.

2. مشروع إنتاج البولى بيوتاديين 2021، بالإسكندرية بتكلفة 160 مليون دولار.

3. مشروع تداول وتخزين الايثان 2020، بالإسكندرية.

4. مشروع إنتاج البروبلين ومشتقاته 2022، بالإسكندرية بتكلفة 1250 مليون دولار.

5. مشروع إنتاج الألواح الخشبية 2021، بالإسكندرية بتكلفة 210 مليون يورو.

 


البرلمان

مشروعات البرلمان

لجنه المشروعات

وزاره البترول

البتروكيماويات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة