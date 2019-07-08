"القابضة للبتروكيماويات": 5 مشروعات تحت التنفيذ و2 للدراسة.. اعرف تفاصيلهم

كشف ممثلو الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، تحت الدراسة وقيد التنفيذ والجدول الزمنى لتسليمها والتكلفة، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

مشروعات تحت الدراسة:

1. مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة 8.5 مليار دولار

2. مشروع انتاج البولى استيال بدمياط بتكلفة 400 مليار دولار.

مشروعات تحت التنفيذ:

1. مشروع إنتاج مشتقات الميثانول 2021 ، بدمياط بتكلفة 60 مليون دولار.

2. مشروع إنتاج البولى بيوتاديين 2021، بالإسكندرية بتكلفة 160 مليون دولار.

3. مشروع تداول وتخزين الايثان 2020، بالإسكندرية.

4. مشروع إنتاج البروبلين ومشتقاته 2022، بالإسكندرية بتكلفة 1250 مليون دولار.

5. مشروع إنتاج الألواح الخشبية 2021، بالإسكندرية بتكلفة 210 مليون يورو.