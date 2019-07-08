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الفراعنة دفعوا ثمن مجاملات وفوضى الجبلاية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:30 م
الفراعنة دفعوا ثمن مجاملات وفوضى الجبلاية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تحت عنوان الفراعنة دفعوا ثمن مجاملات وفوضى الجبلاية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، خبراء الكرة يفتحون النار على مجلس اتحاد الكرة وأجيرى.. الفراعنة دفعوا ثمن مجاملات وفوضى الجبلاية.. «الشباب والرياضة» تشكل لجنة للتحقيق فى إخفاقات المنتخب فى كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا.. ووكيل اللجنة: سنحاسب أعضاء الاتحاد على المحسوبية والمجاملات.. كيف نجحت الدولة فى التنظيم وفشل سماسرة الكرة فى إسعاد الجماهير؟.. النجوم والرؤساء أكدوا أن مصر وفرت كل الإمكانيات للظهور بشكل مبهر.. حفل افتتاح نال إشادات عالمية.. «تذكرتى» منظومة أثبتت نجاحها.. و8 منتخبات فى انتظار مؤازرة الجماهير المصرية.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ خبراء الكرة يفتحون النار على مجلس اتحاد الكرة وأجيرى.. الفراعنة دفعوا ثمن مجاملات وفوضى الجبلاية.. «الشباب والرياضة» تشكل لجنة للتحقيق فى إخفاقات المنتخب فى كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا.. ووكيل اللجنة: سنحاسب أعضاء الاتحاد على المحسوبية والمجاملات.. كيف نجحت الدولة فى التنظيم وفشل سماسرة الكرة فى إسعاد الجماهير؟.. النجوم والرؤساء أكدوا أن مصر وفرت كل الإمكانيات للظهور بشكل مبهر.. حفل افتتاح نال إشادات عالمية.. «تذكرتى» منظومة أثبتت نجاحها.. و8 منتخبات فى انتظار مؤازرة الجماهير المصرية

 
ـ 168 ألف إدانة لجرائم قطر على موقع البيت الأبيض
 

ـ الرئيس فى القمة التنسيقية بالنيجر: أفريقيا أغنى قارة فى العالم.. السيسى: الشعوب الأفريقية من أقدر الشعوب.. والقارة قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية

 
ـ عقيلة صالح: حكومة طرابلس غير شرعية.. رئيس مجلس النواب الليبى يتهم «الإخوان » بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة
 

ـ «مدبولى»: حريصون على دعم العلاقات الثنائية مع تنزانيا.. الرئيس السيسى يتابع تنفيذ سد «ستيجلر جورج ».. و «مجاليوا»: نهنئكم بنجاح البرنامج الاقتصادى

 
ـ انتهاء العينة العشوائية للثانوية العامة.. النتيجة الأسبوع المقبل.. نسب النجاح أعلى من العام السابق.. والانتهاء من التصحيح خلال أيام
 

ـ إعفاء أسر المجندين من الاشتراك.. 4 وزارات فى خدمة "التأمين الصحى الشامل"

 
ـ السفير البريطانى يصف ترامب بـ«غير الكفء».. لندن وواشنطن على أعتاب أزمة دبلوماسية بسبب وثائق مسربة
 
اليوم السابع
 

اتحاد الكرة

الجبلاية

وزارة الشباب والرياضة

منتخب مصر

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