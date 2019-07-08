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السجن 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى المخدرات بقصر النيل

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:12 م
السجن 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى المخدرات بقصر النيل المستشار محمد على مصطفى الفقى-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار  محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وفاطمة أحمد قنديل وامانة  سر عبدالله عبدالعزيز سلامة وأسامة يوسف أبوضيف. 
 
تعود تفاصيل الواقعة ،أنه حال تفقد الحاة الأمنية بمنطقة عابدين،  لاحظ معاون مباحث قسم شرطة عابدين، أن  المتهم ممسكا بيده سلاح ابيض ملوحا به، وبضبط المتهم وبتفتيشه عثر علي 24  قرصا لعقار الاموتريل ومخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ نقدي، وبمواجته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته في المواد المسمومة والهاتف المحمول للتواصل مع عملاء.

جنايات القاهرة

محكمة عابدين

عقوبة الاتجار فى الهيروين

قصر النيل

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