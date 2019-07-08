"الزراعيين" تدعو الدول الإفريقية للمشاركة بالمؤتمر التأسيسى لاتحاد المهندسين الأفارقة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه عقد لقاءات مع عدد من نقباء الزراعيين فى عددا من الدول الإفريقية، مثل: السودان، المغرب، موريتانيا، والجزائر، وذلك لدعوتهم لحضور المؤتمر التأسيسى لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والمقرر عقده أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن النقابة ستبدأ فى مخاطبة نقابات الزراعة فى دول حوض النيل، وشمال إفريقيا لدعوتهم.

وأوضح خليفة، لـ"ليوم السابع"، أن نقابة الزراعيين تتعهد بتفعيل ودعم عمليات التبادل التجارى بين الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد، بجانب تأسيس مراكز استشارية فى النقابة لتقديم الاستشارات الفنية والتجارية لنقابات الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع المبادرات المصرية الحالية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى.

وأكد نقيب الزراعيين، أن الاتحاد الإفريقى سيكون بمثابة المنصة الرئيسية التى تمثل القطاع الزراعى بأكمله فى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 25% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة، و60% من سوق العمل بها، مما يؤكد ضرورة التوسع فى حجم التجارة بين دول القارة.