التغطية الصحية الشاملة تتصدر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماع رفيع المستوى بشان التغطية الصحية الشاملة، وذلك يوم 23 سبتمبر المقبل 2019، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد الاجتماع تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة"، بحضور رؤساء الدول، والقادة السياسيين والصحيين، وراسمي السياسات، والنماذج المشرفة في التغطية الصحية الشاملة للدعوة إلى تحقيق تمتع الجميع بالصحة

وقالت المنظمة، إن التغطية الصحية الشاملة تعني إتاحة الرعاية الصحية لجميع من يحتاجون إليها في أي وقت، وفي أي مكان يحتاجون إليها فيه، دون تكبد مشاق مالية، ومع وجود أساس قوي للرعاية الصحية الأولية، مضيفة "تتربع التغطية الصحية الشاملة على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية"، إذ تشكل أحد أهداف المنظمة، وتعمل المنظمة مع الدول الأعضاء، والشركاء، والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لمساعدة البلدان على تسريع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الاجتماع إلى الحصول على التزامات مالية وسياسية من البلدان، والحفاظ على الاستثمارات الصحية، وسيركز على تسريع وتيرة التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ومنها القوة العاملة الصحية الماهرة، والحماية من المخاطر المالية، وإتاحة الأدوية، واللقاحات المأمونة والجيّدة والفعالة بتكلفة ميسورة، وسينتج عن الاجتماع إعلان سياسي عن التغطية الصحية الشاملة بعد التفاوض عليه بين الدول الأعضاء، واعتماده من رؤساء الدول.

وقد وُجِهت الدعوة إلى الاجتماع في ديسمبر 2017 ، عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا بشأن الصحة العالمية، والسياسة الخارجية، تناول صحة أكثر الفئات ضعفا لتحقيق هدف اتساع المجتمع للجميع، وسيُنظم الاجتماع بتوجيه من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار من التشاور الوثيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقد اختير كاها إمنادزه، الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة، و فيتافاس سريفيهوك، الممثل الدائم لتايلاند لدى الأمم المتحدة، ليتوليا مهمة تيسير الاجتماع معا، وسيؤديان دورا حاسما في الأعمال التحضيرية للاجتماع، وسيرأسان جلسات رئيسية في المناقشات والمفاوضات.