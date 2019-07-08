التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجى

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع مالكة شركة توظيف أموال بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بالمخالفة لإحكام القانون، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

وكشفت التحريات الرقابية، بأن المتهمة مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، اشتركت مع آخر مالك شركة نقل ومقاولات عامة ، تلقت مبالغ مالية من الشاكين بلغ اجماليها (20 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 % ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا.