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الأمم المتحدة تدعو إلى جهود دولية لمحاصرة العنف والحد من جرائم القتل

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:18 م
الأمم المتحدة تدعو إلى جهود دولية لمحاصرة العنف والحد من جرائم القتل الأمم المتحدة
أ ش أ

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دعا يورى فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إلى تحقيق التزام دولى واسع بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030 وبخاصة الحد من جميع أشكال العنف وجرائم القتل.
وقال فيدتوف -فى بيان لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا اليوم الاثنين- إن المنظمة الدولية تدعم تعزيز الأمن فى المناطق المنكوبة بالعنف والعصابات والجريمة المنظمة.
ولفت البيان إلى أن العدد الإجمالى لضحايا جرائم القتل ارتفع فى عام 2017 إلى 464 ألفًا مقابل 5ر39 ألف فى عام 1992، مشيرًا إلى أن الجريمة المنظمة وحدها هي المسئولة عن ما يصل إلى 19 في المائة من جميع جرائم القتل عام 2017. 
وحذر البيان من زيادة مخاطر الجريمة المنظمة والتي تهدد استقرار الدول وتقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضعف سيادة القانون.


الأمم المتحدة

التنمية المستدامة

الجريمة المنظمة

مكتب الأمم المتحدة

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