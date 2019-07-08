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اطلاق قوافل طبية مجانية فى 23 محافظة حتى منتصف الشهر الجاري

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:10 م
اطلاق قوافل طبية مجانية فى 23 محافظة حتى منتصف الشهر الجاري وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في الفترة من اليوم وحتى 15 يوليو الحالي بـ 23 محافظة " الدقهلية، والوادى الجديد، والمنيا، والبحيرة، وبورسعيد، وجنوب سيناء، واسيوط، والجيزة، والاسماعيلية، وقنا، وبنى سويف، وأسوان، وسوهاج، والمنوفية، ومطروح، ودمياط، والوادى الجديد، والاسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والقليوبية، الفيوم، والقاهرة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.
 
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 8 و9 يوليو الحالى بمناطق أبوزيد بمركز أجا محافظة الدقهلية، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وطهنشا مركز المنيا، ونكلا العنب بمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، والخمس كبارى بمركز جنوب بورسعيد، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى فى مناطق وادى تال ووسط مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والأطاولة مركز الفتح محافظة أسيوط، والمنصورية مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك فى يومى 9 و10من الشهر الجارى.  
 
وقالت الوزارة أنه سيتم إطلاق 10 قوافل يومى 10 و11 يوليو الحالى بمناطق كسفريت مركز فايد محافظة الاسماعيلية، والبراهمة مركز قفط محافظة قنا، والدهابية مركز ببا محافظة بني سويف، والحجز بحرى مركز ادفو شرق محافظة أسوان، والكوم الاصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، و كفر داود مركز السادات بمحافظة المنوفية، وتجمعات القطرانى بمركز برانى بمطروح، والعباسية مركز كفرسعد محافظة دمياط، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والوفاء مركز العامرية محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق قافلة  طبية أخرى فى المشاعلة مركز أبوكبير بالشرقية يومى 11 و12من الشهر الجارى.  
 
كما سيتم اطلاق 3 قوافل طبية يومى 12 و13 الشهر الجارى فى مناطق الناصرية مركز العياط محافظة الجيزة، ووادى غرندل 1 و2 مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وعرب شراويد مركز دكرنس محافظة الدقهلية، و6 قوافل طبية أخرى فى مناطق الفيروز مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وأمير كاب مركز نصر النوبة بأسوان، والسمطا مركز البلينا بسوهاج، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، والقلعة مركز شرق محافظة الاسكندرية، ومنشأة طنطاوى مركز سنورس محافظة الفيوم،  يومى 13 و14 من ذات الشهر، و قافلة بمركز شباب عرب راشد بحلوان محافظة القاهرة يومى 14 و15 يوليو الجارى.
 
يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى.
 

 

 


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

الكشف

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