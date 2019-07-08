سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 05:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار امتحانات القدرات بالتربية الرياضية بالمنصورة حتى 20 يوليو برسوم 400 جنيه

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:05 م
استمرار امتحانات القدرات بالتربية الرياضية بالمنصورة حتى 20 يوليو برسوم 400 جنيه الدكتور أحمد سامي الباز مدرس بكلية التربية الرياضية بالمنصورة
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد سامي الباز، مدرس علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، على استمرار التقديم للطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي عبر موقع خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت www.tansik.egypt.gov.eg ،حتى 20 يوليو الجاري.

 

وأوضح أن التسجيل يتم عن طريق قيام الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة إيصال التسجيل للتوجه به إلى مقر الكلية، مرفق به إيصال التسجيل، ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، وصورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد، وصورة شخصية .

 

وأضاف الدكتور أحمد سامي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه قد تم تحديد السبت والاثنين والأربعاء لامتحان البنين، والأحد والثلاثاء والخميس لامتحان الفتيات، بعد دفع رسوم 400 جنيه، حيث يتم تخصيص ملف ورقي لكل طالب يحمل الرقم التعريفي الخاص به، للتحرك وتسجيل تقييمات المراحل الثلاثة التي تتم على مدار 3 أيام، تبدأ بإجراءات الإدارية والكشف الطبي في اليوم الأول، ثم إجراء اختبارات القوام واللياقة البدنية، ومهارة يختارها الطالب بنفسه في اليوم الثاني مثل كرة القدم، أو الطائرة مثلا، وفي اليوم الثالث تجرى الاختبارات البدنية بالعدو 100 مترا، وآخر 800 مترا، ويتم حساب الوقت بالدقائق لتقييم أداء الطالب بالدرجات، وأخيرا في نهاية اليوم يعرض الطالب على لجنة لإجراء المقابلة الشخصية.

 

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان نتائج اختبارات قدرات التربية الرياضية مع بداية أغسطس المقبل.


اختبارات القدرات

التربية الرياضية

جامعة المنصورة

رسوم القدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

40 ألف طالب يسجلون لإجراء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:09 م

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد اختبارات القدرات والكشف الطبى بكلية التربية الرياضية

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:06 م

صور.. إقبال كبير على اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بالفيوم

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:38 م

تربية نوعية عين شمس تواصل استقبال الطلاب للتقدم لاختبار القدرات لليوم الثالث

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:46 ص

صور.. اختبارات القدرات بكليتى التربية النوعية والرياضية بجامعة أسوان

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة