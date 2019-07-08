استمرار امتحانات القدرات بالتربية الرياضية بالمنصورة حتى 20 يوليو برسوم 400 جنيه

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور أحمد سامي الباز، مدرس علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، على استمرار التقديم للطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي عبر موقع خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت www.tansik.egypt.gov.eg ،حتى 20 يوليو الجاري.

وأوضح أن التسجيل يتم عن طريق قيام الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة إيصال التسجيل للتوجه به إلى مقر الكلية، مرفق به إيصال التسجيل، ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، وصورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد، و2 صورة شخصية .

وأضاف الدكتور أحمد سامي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه قد تم تحديد السبت والاثنين والأربعاء لامتحان البنين، والأحد والثلاثاء والخميس لامتحان الفتيات، بعد دفع رسوم 400 جنيه، حيث يتم تخصيص ملف ورقي لكل طالب يحمل الرقم التعريفي الخاص به، للتحرك وتسجيل تقييمات المراحل الثلاثة التي تتم على مدار 3 أيام، تبدأ بإجراءات الإدارية والكشف الطبي في اليوم الأول، ثم إجراء اختبارات القوام واللياقة البدنية، ومهارة يختارها الطالب بنفسه في اليوم الثاني مثل كرة القدم، أو الطائرة مثلا، وفي اليوم الثالث تجرى الاختبارات البدنية بالعدو 100 مترا، وآخر 800 مترا، ويتم حساب الوقت بالدقائق لتقييم أداء الطالب بالدرجات، وأخيرا في نهاية اليوم يعرض الطالب على لجنة لإجراء المقابلة الشخصية.

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان نتائج اختبارات قدرات التربية الرياضية مع بداية أغسطس المقبل.