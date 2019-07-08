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إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط مخالف للقوانين الدولية وقرصنة بحرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:26 ص
إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط مخالف للقوانين الدولية وقرصنة بحرية وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى، اليوم الاثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية يعد إجراء مخالفا للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية.
وأضاف حاتمى - وفق ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل".. مشددا على "أن بلاده جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد".
وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة الماضي إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما


إيران

أمير حاتمى

ناقلة النفط الإيرانية

بريطانيا

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