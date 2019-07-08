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إطلاق مبادرة "الهرم منور" بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع وإنارتها

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:51 م
إطلاق مبادرة "الهرم منور" بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع وإنارتها إطلاق مبادرة " الهرم منور" بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أطلق حى الهرم بالجيزة مبادرة بعنوان "الهرم منور" بهدف إجراء صيانة وتركيب للكشافات واللمبات والتوصيلات الخاصة بالاعمدة الكهربائية والكابولى، بالإضافة إلى مراجعة جميع الأسلاك بالاعمدة وتغطيتها وكذلك غرف الكهرباء والكابلات بها وذلك حرصا على سلامة المواطنين ولتلاشى حدوث أى تداعيات .

وأكد العميد إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، أن الأعمال بدأت بشوارع السيسى والتأمين واللبينى وكامل السبكى وزغلول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر خطة رفع كفاءة باقى شوارع الحى بشكل تدريجى ويومى.

وأضاف رئيس حى الهرم، أن ذلك جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة الأنارة بالشوارع.

 
إطلاق مبادرة الهرم منور بالجيزة (1)
إطلاق مبادرة الهرم منور بالجيزة 

إطلاق مبادرة الهرم منور بالجيزة (2)
إطلاق مبادرة الهرم منور بالجيزة 

إطلاق مبادرة الهرم منور بالجيزة (3)
إصلاح الإنارة بشوارع الهرم 

 


الهرم

شوارع الهرم

شارع اللبيني

محافظة الجيزة

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