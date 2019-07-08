إطلاق مبادرة "الهرم منور" بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع وإنارتها

أطلق حى الهرم بالجيزة مبادرة بعنوان "الهرم منور" بهدف إجراء صيانة وتركيب للكشافات واللمبات والتوصيلات الخاصة بالاعمدة الكهربائية والكابولى، بالإضافة إلى مراجعة جميع الأسلاك بالاعمدة وتغطيتها وكذلك غرف الكهرباء والكابلات بها وذلك حرصا على سلامة المواطنين ولتلاشى حدوث أى تداعيات .

وأكد العميد إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، أن الأعمال بدأت بشوارع السيسى والتأمين واللبينى وكامل السبكى وزغلول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر خطة رفع كفاءة باقى شوارع الحى بشكل تدريجى ويومى.