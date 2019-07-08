أهالى قرية كفر عليم بالقليوبية يرفضون تغيير اسم "المسجد الكبير"

رفض أهالى قرية كفر عليم، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، تغيير اسم المسجد الكبير، والذى يتم تجديده من وزارة الأوقاف بالمشاركة مع أحد الأهالى، نظرا لأن المسجد أقدم مساجد القرية.

وحطم الأهالى اللافتة الجديدة التى تحمل إسم أحد الأهالى والذى ساهم فى أعمال التجديد، تعبيرا عن رفضهم لتغيير إسم المسجد، مطالبين ببقاء إسم "المسجد الكبير" كمسمى للمسجد، حيث اجتمع عدد من الأهالى بالمسجد مع أحد مسئولى مديرية الأوقاف بالقليوبية، لجمع توقيعات للتأكيد على رفضهم لتغيير إسم المسجد.

من جانبه أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المسجد الكبير بقرية كفر عليم بالقناطر الخيرية، يتم تجديده من قبل وزارة الأوقاف بالإشتراك مع الأهالى، موضحا أن المتبرع بجزء من أعمال التجديدات، طلب تغيير إسم المسجد، وتم رفض طلبه بناءا على رغبة الأهالى.

وأضاف مدير مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنه سيتم افتتاح المسجد خلال أسبوعين وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد، مؤكدا أنه لن يتم تغيير إسم المسجد ولن يتم استلامه إلا بلافته تحت مسمى "المسجد الكبير".