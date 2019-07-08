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أهالى قرية كفر عليم بالقليوبية يرفضون تغيير اسم "المسجد الكبير"

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:04 م
أهالى قرية كفر عليم بالقليوبية يرفضون تغيير اسم "المسجد الكبير" تجمع أهالى القرية أمام المسجد لرفض تغيير اسمه
كتب سيد الخلفاوى

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رفض أهالى قرية كفر عليم، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، تغيير اسم المسجد الكبير، والذى يتم تجديده من وزارة الأوقاف بالمشاركة مع أحد الأهالى، نظرا لأن المسجد أقدم مساجد القرية.
 
وحطم الأهالى اللافتة الجديدة التى تحمل إسم أحد الأهالى والذى ساهم فى أعمال التجديد، تعبيرا عن رفضهم لتغيير إسم المسجد، مطالبين ببقاء إسم "المسجد الكبير" كمسمى للمسجد، حيث اجتمع عدد من الأهالى بالمسجد مع أحد مسئولى مديرية الأوقاف بالقليوبية، لجمع توقيعات للتأكيد على رفضهم لتغيير إسم المسجد.
 
من جانبه أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المسجد الكبير بقرية كفر عليم بالقناطر الخيرية، يتم تجديده من قبل وزارة الأوقاف بالإشتراك مع الأهالى، موضحا أن المتبرع بجزء من أعمال التجديدات، طلب تغيير إسم المسجد، وتم رفض طلبه بناءا على رغبة الأهالى.
 
وأضاف مدير مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنه سيتم افتتاح المسجد خلال أسبوعين وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد، مؤكدا أنه لن يتم تغيير إسم المسجد ولن يتم استلامه إلا بلافته تحت مسمى "المسجد الكبير".
 
 
تجمع الأهالى
الأهالى أمام المسجد

تحطيم لافتة تغيير اسم المسجد بعد رفض الأهالى
تحطيم لافتة تغيير اسم المسجد بعد رفض الأهالى

لقاء الأهالى بمسئول وزارة الأوقاف داخل المسجد
لقاء الأهالى بمسئول وزارة الأوقاف داخل المسجد

أعمال التجديد خارج المسجد
أعمال التجديد خارج المسجد

المسجد الكبير بالقرية
المسجد الكبير بالقرية

تجمع الأهالى أمام المسجد
الأهالى أمام المسجد

 


كفر عليم

القناطر الخيرية

الاوقاف

تجديد المساجد

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