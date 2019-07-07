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"CNN": اعتقال ملياردير أمريكى بفلوريدا لاتهامات تتعلق بالاتجار الجنسى

الأحد، 07 يوليه 2019 11:54 ص
"CNN": اعتقال ملياردير أمريكى بفلوريدا لاتهامات تتعلق بالاتجار الجنسى جيفرى إيبستين
كتبت ريم عبد الحميد

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ألقت السلطات الأمريكية القبض على ملياردير شهير فى ولاية فلوريدا ووجهت إليه اتهامات تتعلق بجرائم جنسية ضد قُصر، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

 

وأوضحت الشبكة أن الملياردير جيفرى إيبستين قد تم القبض عليه أمس، السبت، ومن المتوقع أن يظهر أمام المحكمة الفيدرالية فى نيويورك، غدا الاثنين.

 

ويواجه إبستين اتهامات من قبل المدعين الأمريكيين فى مانهاتن بعدما تجنب فى السابق اتهامات مشابهة عندما استطاع أن يؤمن اتفاق عدم ملاحقة قانونية مع المدعين الفيدراليين فى ميامى.

 

وتشمل الاتهامات التى وردت فى وثائق الاتهام جرائم مزعومة بالاتجار الجنسى بين عامى 2002 و2005، وفقا لمصادر من قوات إنفاذ القانون. ووفقا للاتهام، فإن الجرائم وقعت فى نيويورك وفى بالم بيتش بولاية فلوريدا.

 

وتعد ماورين كومى، ابنة مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى واحدة من المدعين، بحسب ما قال مصدر مطلع على القضية.

 

وفى نوفمبر الماضى، ذكرت صحيفة "ميامى هيرالد" أنه عندما كان وزير العمل الكسندر أكوستا مدعيا فيدراليا فى فلوريدا، منح إبستين صفقة العمر. واتفق معه على تجنب تداعيات كبرى على الرغم من أن تحقيقا فيدراليا حدد 36 ضحية تحت السن القانونى.


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جرائم جنسية

الاتجار الجنسى

الادعاء الامريكى

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