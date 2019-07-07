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95.5 % نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

الأحد، 07 يوليه 2019 04:50 م
95.5 % نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019 "الدور الأول" وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.5%.

وأضاف عبدالحكم، إن 473 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، كما حصل 2483 طالب/طالبة (بنسبة 25.1% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2364 طالب/طالبة "بنسبة 23.9% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1957 طالبا/طالبة (بنسبة 19.8% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

 


التربية والتعليم

نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان علم النفس والاجتماع 2019

العينة العشوائية

الثانوية العامة

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