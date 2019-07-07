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9 حالات تختص فيها المحاكم بنظر الدعاوى التى تقام ضد الأجنبى.. تعرف عليها

الأحد، 07 يوليه 2019 03:53 م
9 حالات تختص فيها المحاكم بنظر الدعاوى التى تقام ضد الأجنبى.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التى يمكن للمحاكم فى مصر أن تنظر فيها الدعاوى القضائية المقامة ضد الأجنبى ، حيث تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى ، الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج

ونصت المادة ( 30 ) على "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:

1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار.

2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أوكان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس اشهر فيها.

3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى

4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج مش كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية.

5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.

6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صفير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى.

8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال مش كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل أقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل أقامة للغائب.

9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية.


قانون المرافعات

اختصاصات المحاكم

الدعاوى التى ترفع ضد اجنبى

قضايا الأحوال الشخصية

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