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8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الأحد، 07 يوليه 2019 06:30 ص
8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها مخالفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفيما يلى نرصد أبرز الحالات التى لن يتم التصالح عليها فى القانون:
 
ويجوز التصالح فى كافة حالات البناء المخالف تلك الأعمال:
 
1.    التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
 
2.    التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا.
 
3.    المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
 
4.    تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
 
5.    البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
 
6.    البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
 
7.    تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
 
8.    البناء خارج الأحوزة العمرانية.
 
 

التصالح فى المخالفات

قانون التصالح

البناء المخالف

العشوائيات

اليوم السابع بلس

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