58 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 3036 فدان خلال عام

كشف تقرير قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن أن أجمالى حالات التعدى على الأرض الزراعية فى الفترة من 11 يونيو 2018 حتى 1 يوليو الجارى، بلغت 58179 حالة بمساحة حوالى 3036 فدان .

وقال تقرير حماية الأراضى، الذى أعده المهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، وتم عرضه على قطاع الخدمات الزراعية، اليوم الأحد، إن إجمالى الحالات التى تم إزالتها من حالات التعدى فى تلك الفترة " عدد 103620 بمساحة حوالى 6056 فدان، وأنه تبين تناقص معدل التعديات وزيادة نسبة الإزالات بالمقارنة بالأعوام السابقة وذلك بناء على تنفيذ الحملات المكبرة

وأضاف تقرير حماية الأراضى، أن هناك حملات مستمرة للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية، وإزالة المخالفة فى المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، مشيرًا إلى تناقص عدد حالات التعدى على الأرض الزراعية بعد صدور القانون بتغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية.