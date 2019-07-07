5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "التخابر مع دولة أجنبية" بعد سجن المتهمين

كتب إيهاب المهندس

أسدلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين وقررت المحكمة تغريمهم 500 ألف جنيه، والمشدد 15 سنة لمتهم وتغريمة 500 ألف جنيه، فى اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية.

1 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد غيابيا، وهم حسن درباغى، ومحمد حسن مكاوى، وحميدة الأنصارى، وكريم محسن، وشفيعى حسن.

3 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة.

4 ـ الرقم "33"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى وحتى جلسة النطق بالحكم.

5 ـ الرقم "250"، ويشير لعدد أوراق محاضر الجلسات.

يذكر أن محكمة الجنايات عقدت جميع جلسات المحاكمة فى جلسات سرية، منذ شهر يونيو من عام 2018، وقررت نطق الحكم فى جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام.