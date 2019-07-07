سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 04:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

5 أحكام قضائية تطارد تاجر حشيش بعد القبض عليه بالجيزة

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 ص
5 أحكام قضائية تطارد تاجر حشيش بعد القبض عليه بالجيزة حشيش ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم "خالد.س"، المضبوط وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، يعد من أخطر العناصر الإجرامية، التى تمارس نشاط تجارة المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبالكشف الجنائى على المتهم، تبين أنه صادر ضده 5 أحكام قضائية فى قضايا متنوعة، وسابق اتهامه فى عدد من القضايا.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده، اقر بصحتها، فتم إحالته إلى النيابة التى وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط "خالد.س" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان محمد ناصر وهشام فتحى، من ضبط المتهم، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه اعتاد ترويج المواد المخدرة على عملائه، حيث يتواصل معهم هاتفيا، ويحدد معهم موعد ومكان تسليم المخدرات، حتى تم القبض عليه، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، واعترف أن النقود المضبوطة بحوزته، من حصيلة بيع المواد المخدرة.

فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

ضبط تاجر حشيش

قسم الجيزة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة