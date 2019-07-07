5 أحكام قضائية تطارد تاجر حشيش بعد القبض عليه بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم "خالد.س"، المضبوط وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، يعد من أخطر العناصر الإجرامية، التى تمارس نشاط تجارة المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبالكشف الجنائى على المتهم، تبين أنه صادر ضده 5 أحكام قضائية فى قضايا متنوعة، وسابق اتهامه فى عدد من القضايا.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده، اقر بصحتها، فتم إحالته إلى النيابة التى وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط "خالد.س" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان محمد ناصر وهشام فتحى، من ضبط المتهم، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه اعتاد ترويج المواد المخدرة على عملائه، حيث يتواصل معهم هاتفيا، ويحدد معهم موعد ومكان تسليم المخدرات، حتى تم القبض عليه، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، واعترف أن النقود المضبوطة بحوزته، من حصيلة بيع المواد المخدرة.

فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.