30 وحدة غسيل كلوى جديدة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بميت غمر

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بميت غمر.

وصرح مكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قد تم تزويد مستشفى ميت غمر للكلى والمسالك البولية بـ30 وحدة غسيل كلوى جديدة ضمن أعمال رفع الكفاءة لدور كامل وتجديد البنية الأساسية من سيراميك وأجهزة ومستلزمات طبية، بهدف توفير رعاية أفضل لمرضى الغسيل الكلوى، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخفض الانتظار والإسراع بتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن، مضيفا أن إجمالى عدد وحدات الغسيل الكلوى بميت غمر يصل إلى 77 وحدة.