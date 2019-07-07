سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 02:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

30 وحدة غسيل كلوى جديدة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بميت غمر

الأحد، 07 يوليه 2019 01:00 ص
30 وحدة غسيل كلوى جديدة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بميت غمر وحدات غسيل كلوى -ارشيفية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بميت غمر.

وصرح مكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قد تم تزويد مستشفى ميت غمر للكلى والمسالك البولية بـ30 وحدة غسيل كلوى جديدة ضمن أعمال رفع الكفاءة لدور كامل وتجديد البنية الأساسية من سيراميك وأجهزة ومستلزمات طبية، بهدف توفير رعاية أفضل لمرضى الغسيل الكلوى، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخفض الانتظار والإسراع بتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن، مضيفا أن إجمالى عدد وحدات الغسيل الكلوى بميت غمر يصل إلى 77 وحدة.

 


الصحة

الدقهلية

غسيل كلوي

ميت غمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة