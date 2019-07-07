20.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركات القابضة للتأمين بمعدل نمو 21.5%

كتب عبد الحليم سالم

4.3 مليار جنيه صافي الربح المستهدف بمعدل نمو 34.5%



70.7 مليار جنيه الاستثمارات المقدرة بنسبة زيادة 8%

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019 / 2020 ، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستعرض باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين أهم المؤشرات المالية المستهدفة بموازنة الشركة للعام المالى 2019/2020، حيث بلغ إجمالى الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة مبلغ حوالي 20.4 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5% عن فعلى عام 2017/2018.

وتستهدف الشركات التابعة للقابضة للتأمين تحقيق صافى ارباح بموازنة عام 2019/2020 نحو 4.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 34.5% عن فعلى 2017/2018 .

وبلغ إجمالى حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019/2020 مبلغ 31.9 مليار جنيه بمعدل نمو 5.5%. كما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 37.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14% مقارنة بفعلي عام 2017/2018.

كما بلغ إجمالى الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019/2020 مبلغ 70.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن فعلى عام 2017/2018. بينما بلغ إجمالى الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة مبلغ 15.7 مليار جنيه بزيادة 24.8% محققة بفعلى عام 2017/2018.

وتستهدف الموازنة المستقلة لشركة مصر القابضة للتأمين تحقيق اجمالى إيرادات بموازنة عام 2019/2020 مبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 37.5%، ومن ثم تستهدف تحقيق صافى ارباح بموازنة عام 2019/2020 قدرها نحو 2 مليار جنيه محققة نمو قدره 42.4% مقارنة بفعلى عام 2017/2018.

وبهذا تقدر حصة الدولة من الأرباح بعام الموازنة 2019/2020 لمصر القابضة للتأمين 1.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 758.8 مليون جنيه محققه بفعلى عام 2017/2018 وبمعدل نمو قدره 111%

وفي هذا الإطار، اعتمدت الجمعية العامة سداد مبلغ 400 مليون جنيه لوزارة المالية من تحت حساب حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين عن العام المالي 2019/2018.

ووجهت الوزارة بالاهتمام بعنصر التسويق وتطوير أساليب البيع وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مع ضرورة تأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري الذي لن يتأتي التطوير إلا من خلاله.

ومن جانبه، استعرض رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، استراتيجية تطوير الشركات التابعة سواء في النشاط التأميني من خلال تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة؛ وتطوير الخبرة الإكتوارية بالشركات التابعة من خلال تأسيس إدارة متخصصة فى الخبرة الإكتوارية، وتوطيد استخدام التكنولوجيا في ادارة كافة أعمال وأنشطة الشركات التابعة مع ادخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوي المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفى مجال نشاط الاستثمارات يجري العمل على تعزيز مكانة مصر القابضة للتأمين كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، تعظيم العوائد الاستثمارية، والتي ستتولى إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية برؤى مبتكرة وحديثة وأسلوب إدارة متطور فى إدارة هذه الاستثمارات، إلى جانب تنمية الثروة العقارية المتميزة وإستغلال الاراضى فى مشروعات عملاقة بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات التاريخية الخاصة بما يحافظ عليها ويحولها إلى مصدر مدر للعائد والربحية.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا التواجد بفعالية بالسوق الأفريقى، ودعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه من خلال إتاحة برامج التأمين المختلفة لتغطية المخاطر التى تواجهه، بالإضافة إلى تقييم شامل للفروع الخارجية الحالية لشركة مصر للتأمين لزيادة معدلات النمو بها.