سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 01:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

14 يوليو.. بدء دورة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى للمحررين

الأحد، 07 يوليه 2019 01:07 ص
14 يوليو.. بدء دورة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى للمحررين نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ دورة فى قضايا تجديد الخطاب الدينى والقواعد المهنية فى تحرير الخبر الدينى، التى تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الأحد 14 يوليو الجارى.
 
 
ويفتتح الدورة كل من وزير الأوقاف وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة.
 
 
الدورة تعقد على مدى خمسة أيام تنفذ؛ منها ثلاث أيام بمقر أكاديمية الأوقاف تتناول قضايا تجديد الخطاب الدينى ويحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الدينى، ويحاضر فيها خبراء متخصصون وإعلاميون كبار فى هذا المجال ترشحهم نقابة الصحفيين، وسيحصل الناجحون فى الدورة على شهادة مشتركة من الأوقاف والنقابة.
   
 
وتتاح الدورة لاعضاء نقابة الصحفيين أو مرشحا بخطاب منها، أو من الجهة التى يعمل بها حال كونه من المحررين أو الصحفيين المعتمدين أو محررى البرامج الدينية المعتمدين مسبقًا لدى وزارة الأوقاف بناءً على ترشيح الجهة التى يعملون بها.
 

نقابه الصحفيين

وزاره الاوقاف

تدريب الصحفيين

اخبار

الخطاب الدينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة