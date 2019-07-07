14 يوليو.. بدء دورة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى للمحررين

كتب إسماعيل رفعت

تبدأ دورة فى قضايا تجديد الخطاب الدينى والقواعد المهنية فى تحرير الخبر الدينى، التى تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الأحد 14 يوليو الجارى.



ويفتتح الدورة كل من وزير الأوقاف وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة.



الدورة تعقد على مدى خمسة أيام تنفذ؛ منها ثلاث أيام بمقر أكاديمية الأوقاف تتناول قضايا تجديد الخطاب الدينى ويحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف، ويومان بنقابة الصحفيين تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الدينى، ويحاضر فيها خبراء متخصصون وإعلاميون كبار فى هذا المجال ترشحهم نقابة الصحفيين، وسيحصل الناجحون فى الدورة على شهادة مشتركة من الأوقاف والنقابة.

وتتاح الدورة لاعضاء نقابة الصحفيين أو مرشحا بخطاب منها، أو من الجهة التى يعمل بها حال كونه من المحررين أو الصحفيين المعتمدين أو محررى البرامج الدينية المعتمدين مسبقًا لدى وزارة الأوقاف بناءً على ترشيح الجهة التى يعملون بها.