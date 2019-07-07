12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يعانى الكثير من المواطنين، من انتشار جرائم الاستيلاء على البطاقات الأئتمانية للعملاء، "اليوم السابع" ينشر أبرز الأخطاء التي قد تعرض بطاقتك الائتمانية للسرقة.

1ـ عدم حفظ البطاقة في مكان آمن بعيدًا عن أعين الغير، مثل تركها في صندوق السيارة.

2ـ اختيار رقم تعريف شخصي سهل يتضمن أرقام تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف.

3ـ تدوين رقم التعريف الشخصي في ورقة، ووضعها داخل محفظة النقود، أو كتابته على خلفية البطاقة ذاتها.

4ـ اطلاع الآخرين على رقم التعريف الشخصي.

5ـ عدم الإبلاغ الفوري عن فقدان أو سرقة البطاقة.

6ـ عدم الحفاظ على إيصالات المعاملات والتحقق منها لاحقًا عند الحصول على كشف الحساب.

7ـ عدم الانتباه لأي لوحة مفاتيح مرفقة أو قارئ البطاقات المزيف أو فتحات قد تركب في ماكينة الصراف الآلي ويمكن استغلالها في سرقة بيانات البطاقة لتزويرها في ما بعد.

8ـ عدم استخدام نظام بحث آمن عند التسوق بالبطاقة عبر الإنترنت.

9ـ عدم التأكد من المبلغ المستخدم في الشراء من المتاجر في إيصال البيع قبل التوقيع.

10ـ الانسياق لرسائل بريد إلكتروني مزورة أو صفحات إلكترونية مقلدة تدعي أنها تأتي من مصادر قانونية أو من البنك نفسه، وتطلب بيانات شخصية، مثل رقم البطاقة، أو كلمة السر الخاصة بها.

11ـ عدم تدوين رقم حساب البطاقة المؤلف من 16 رقمًا قبل السفر إلى الخارج، والاحتفاظ بهذا الرقم للإبلاغ عنه حال فقدان أو سرقة البطاقة خارج الدولة.

12ـ التقاعس في الإبلاغ عن فقدان البطاقة خارج الدولة بالاتصال بالرقم الدولي للشركات المصدرة للبطاقات، والانتظار إلى حين العودة لإبلاغ البنك المحلي المصدر للبطاقة.