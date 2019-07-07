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‏‫فيديو وصور.. رئيس القابضة: 15 أغسطس بدء استقبال الأقطان بالفيوم

الأحد، 07 يوليه 2019 12:38 م
‏‫فيديو وصور.. رئيس القابضة: 15 أغسطس بدء استقبال الأقطان بالفيوم جنى القطن - أرشيفية
الفيوم- عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه سيتم استقبال الأقطان فى محلج الفيوم الجديد بداية من يوم 15 أغسطس المقبل.

وأشار مصطفى فى كلمته على هامش افتتاح محلج الفيوم اليوم بتكلفة 250 مليون جنيه  بحضور رؤساء شركات القطن والغزل والنسيج  وعلى عثمان غالى رئيس شركة مصر لحليج الاقطان المالكة لمحلج الفيوم، أن عملية تطوير المحالج بدأت بمحلج الفيوم وسنواصل بناء بقية المحالج بحيث تكون قريبة من الزراعات وبعيدة عن الكتل السكنية خاصة أن المحالج القديمة ملوثة للبيئة وضارة بالعاملين .

وأوضح أن ميزة المحلج الجديد أنه أقل استهلاكا للطاقة من المحالج القديمة علاوة على أن القطن يمر بـ6 مراحل قبل وبعد الحلج بهدف ضمان نظافته وبالتالي خلوه من الشوائب بنسبة 100%؜.

وكشف أنه تم تغيير نظام التغليف ليكون أكثر تحملا للنقل وللحرارة وهو بالفعل أعلى من نظام التغليف العالمى، مشيرا إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى رغم المعوقات الكثيرة التى تم التغلب عليها وسنبدأ خلال الأسبوع الجارى فى المرحلة الثانية وعمل مخازن مسقوفة للقطن لحمايته بعد إنشاء مخازن وصالة حليج وصالة كبس القطن فى المرحلة الأولى .

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء المبنى الإدارى ومبانى خدمات ومخازن .

وخلال المؤتمر تم استعراض فيديو المحلج القديم وما شهده من تطوير .


افتتاح محلج الفيوم

القابضة للغزل

احمد مصطفى

تطوير المحالج

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