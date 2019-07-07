‎إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى بنها

القليوبية نيفين طه

أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بالأسلحة البيضاء، بناحية كفر مناقر، دائرة قسم أول بنها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول كلاً من "عبد الرحمن م ح" 18 سنة، طالب بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية "عامل بمقهى"، ومقيم كفر مناقر، دائرة القسم، مصاب بجرح قطعى نافذ بالبطن، و"محمود م ف"، 30 سنة، صاحب مقهى ومقيم عزبة الزراعة، دائرة القسم، مصاب بجروح قطعية أعلى الكتف الأيمن والبطن أعلى السره والجانب الأيسر من البطن وأخر قطعى بالساق اليسري.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبسؤال المصاب الثانى، قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين كل من "أحمد م ع"، وشهرته "أحمد كابو" 26 سنة، سائق ومقيم الحرس الوطني، دائرة القسم، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"أحمد ص م"، 37 سنة، عامل جزارة، ومقيم أتريب، دائرة قسم ثان بنها، مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وكدمة بالساعد الأيسر وجرح بالرأس، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، واليوم وحال تقابلهم بناحية كفر مناقر دائرة القسم، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثالث والرابع بالتعدى عليهما بأسلحة بيضاء "2 سكين"، كان بحوزة كل منهما محدثان إصابتهما، وفرا هاربان.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتخلصهما من الأسلحة البيضاء بإلقائهما بمياه نهر النيل عقب المشاجره، وأن إصابتهما حدثت أثناء المشاجرة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4933 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.‎